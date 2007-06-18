Курицын Семён Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Курицын Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1936
Дочь: Кортусова Галина Семеновна
Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.04.1941
Сын: Курицын Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982