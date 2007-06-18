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Курицын Семён Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Курицын Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1936

Дочь: Кортусова Галина Семеновна

Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.04.1941

Сын: Курицын Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицына Ефросинья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Ефросинья Дмитриевна

Смерть
1982
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