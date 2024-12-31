Устименко Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устименко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Устименко) Инна Васильевна

Мать ребёнка: Устименко (Петрова) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устименко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Устименко (Петрова) Светлана Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устименко (Петрова) Светлана Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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