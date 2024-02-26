Макова (Корнеева) Надежда
Место рожденияс.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения17.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Москва, ул. Каховка, кр.1 , квартира 19
Причина смерти: Естественная смерть/старость