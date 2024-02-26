Макова (Корнеева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макова (Корнеева) Надежда

Место рождения

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Корнеев Иван Григорьевич

Мать: Корнеева Евдокия Филиповна

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Москва, ул. Каховка, кр.1 , квартира 19
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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