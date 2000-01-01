Денкс Фридрих Магнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денкс Фридрих Магнус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Денкс Франц Густав

Мать: Иоанна Луиза

Рождение ребёнка
25.11.1807

Сын: Denks Bernhard Christian

Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея

Napkul, Limbaži, Latvia
Рождение ребёнка
04.05.1811

Сын: Денкс Карл Магнус

Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея

Рождение ребёнка
28.07.1814

Дочь: Lassing Juliana Friederica

Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея

Napkul, Lemsalu, Latvia
Смерть
Неизвестно
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