Денкс Фридрих Магнус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Денкс Франц Густав
Мать: Иоанна Луиза
Рождение ребёнка
25.11.1807
Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея
Napkul, Limbaži, Latvia
Рождение ребёнка
04.05.1811
Сын: Денкс Карл Магнус
Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея
Рождение ребёнка
28.07.1814
Дочь: Lassing Juliana Friederica
Мать ребёнка: Денкс Анна Доротея
Napkul, Lemsalu, Latvia
Смерть
Неизвестно