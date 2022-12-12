Кузовлев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Кузовлев Николай Яковлев
Мать: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
26.03.1879
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Коняева Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
24.11.1889
Дочь: Соколова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
11.02.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грецова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишутина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно