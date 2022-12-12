Кузовлев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Кузовлев Николай Яковлев

Мать: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Кузовлев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Дочь: Коняева Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Дочь: Соколова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1978

Жена: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грецова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишутина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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