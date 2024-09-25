Богданова Феодора Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Феодора Степанова

Богданова Феодора Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Зотей Иванов

Рождение ребёнка
16.09.1773 ст.

Дочь: Богданова (Богданова) Ефимия Зотеева

Отец ребёнка: Богданов Зотей Иванов

Березова, Тавдинская волость, Тюменский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.