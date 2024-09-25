Богданова Феодора Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1773 ст.
Дочь: Богданова (Богданова) Ефимия Зотеева
Отец ребёнка: Богданов Зотей Иванов
Березова, Тавдинская волость, Тюменский уезд
Смерть
Неизвестно