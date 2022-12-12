Миронов Георгий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870 ст.
Жена: Миронова ???
Бракосочетание
Между 1880 и 1886 ст.
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Измайлова Пелагея (Полина) Георгиевна
Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1889
Дочь: Волыгина Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1988
Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ??? Георгиевич
Мать ребёнка: Миронова ???
Смерть
До 1915