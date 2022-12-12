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Миронов Георгий

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1870 ст.

Жена: Миронова ???

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Между 1880 и 1886 ст.

Жена: Миронова Марфа Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Измайлова Пелагея (Полина) Георгиевна

Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1889

Дочь: Волыгина Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Миронов Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ??? Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова ???

Смерть
До 1915
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