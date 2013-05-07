Архипов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1937
Дата смерти07.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Архипова Путилина Лилия Леонидовна
Мать ребёнка: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Архипова Сорокина Виктория Леонидовна
Мать ребёнка: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2013
Бердск, город Бердск, Новосибирская область