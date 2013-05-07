Архипов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1937

Дата смерти

07.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Архипова Путилина Лилия Леонидовна

Мать ребёнка: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Архипова Сорокина Виктория Леонидовна

Мать ребёнка: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна

Смерть
07.05.2013
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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