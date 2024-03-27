Казаков Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Виталий

Казаков Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.