Турунцова Евдокия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Турунцов Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1781