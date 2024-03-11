Турунцова Евдокия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турунцова Евдокия Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1781

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Турунцов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Турунцов Лазарь Ефимович

Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Турунцов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Турунцов Ефим Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турунцов Ефим Лазаревич

Смерть
После 1781
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