Ларин Никита Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ларин Матвей Васильевич
Мать: Ларина Евдокия
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Ларин Иван Никитович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Мария
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно