Ларин Никита Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Никита Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ларин Матвей Васильевич

Мать: Ларина Евдокия

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Ларин Иван Никитович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Мария

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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