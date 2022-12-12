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Солодков Юрий Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1926

Дата смерти

15.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926

Отец: Солодков Алексей Макарович

Мать: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна

Москва, город федерального значения Москва
СССР Народный Комиссариат Внутренних Дел, упр. НКВД по М/О. Бюро актов Фрунзенского района | Москва
Бракосочетание
09.09.1952

Жена: Солодкова Людмила Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
07.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодкова Людмила Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
В годы ВОВ - инженер-подполковник; ст. лейтенант | Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского
Смерть
15.05.1981
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Николо-Архангельское кладбище
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