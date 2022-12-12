Солодков Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1926
Дата смерти15.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926
СССР Народный Комиссариат Внутренних Дел, упр. НКВД по М/О. Бюро актов Фрунзенского района | Москва
Бракосочетание
09.09.1952
Бюро ЗАГС Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
07.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодкова Людмила Николаевна
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Работа или профессия
Неизвестно
В годы ВОВ - инженер-подполковник; ст. лейтенант | Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского
Смерть
15.05.1981
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище