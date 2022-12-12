Бианки Виталий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБианки Виталий Валентинович

Бианки Виталий Валентинович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.02.1894

Дата смерти

10.06.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1922 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1922
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1925 по 1928
Уральск, Казазстан
Место жительства
С 1928 по 1929
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1929 по 1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.06.1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close