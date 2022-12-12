Бианки Виталий Валентинович
Место рождения
Дата рождения11.02.1894
Дата смерти10.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894 по 1917
Место жительства
С 1917
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1922 по 1925
Место жительства
По 1922
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1925 по 1928
Уральск, Казазстан
Место жительства
С 1928 по 1929
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1929 по 1959
Смерть
10.06.1959