Паршаков Григорий Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Паршаков Сысой
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Паршаков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Калугина Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Калугина Мария Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Мария Якимовна
Смерть
Неизвестно