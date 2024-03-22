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Паршаков Григорий Сысоевич

Место рождения

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Паршаков Сысой

Мать: не указана

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Паршаков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Калугина Мария Якимовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Калугина Мария Якимовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Мария Якимовна

Смерть
Неизвестно
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