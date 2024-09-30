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Шалегин Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалегин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шалегина) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалегин Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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