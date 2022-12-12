Салтаусова (Крюкова) НАДЕЖДА ЛЛАРИОНОВНА
Место рождения
Дата рождения12.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1904
Отец: Крюков ИЛЛАРИОН ПАВЛОВИЧ
Мать: Крюкова КСЕНИЯ МАРКОВА
Рождение ребёнка
30.04.1926
Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
27.12.1928
Дочь: Будина МАРИЯ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
23.08.1939
Сын: Салтаусов ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно