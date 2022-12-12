Салтаусова (Крюкова) НАДЕЖДА ЛЛАРИОНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова (Крюкова) НАДЕЖДА ЛЛАРИОНОВНА

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1904

Отец: Крюков ИЛЛАРИОН ПАВЛОВИЧ

Мать: Крюкова КСЕНИЯ МАРКОВА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1926

Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
27.12.1928

Дочь: Будина МАРИЯ ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Салтаусов ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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