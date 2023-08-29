N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ефимова Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Мачков Максим

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сискина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мачков Максим

Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мачков Николай Максимович

Отец ребёнка: Мачков Максим

Рождение ребёнка
30.05.1912

Дочь: Левченкова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Мачков Максим

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мачков Павел Максимович

Отец ребёнка: Мачков Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачков Максим

Смерть
Неизвестно
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