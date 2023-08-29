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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ефимова Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Мачков Максим
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сискина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мачков Максим
Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мачков Николай Максимович
Отец ребёнка: Мачков Максим
Рождение ребёнка
30.05.1912
Дочь: Левченкова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Мачков Максим
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Мачков Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мачков Максим
Смерть
Неизвестно