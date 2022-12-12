Никитенко Александр Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитенко Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1955
Дочь: Булавкина Тамара Александровна
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
14.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимовна
Смерть
Неизвестно