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Никитенко Александр Романович

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Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1955 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитенко Роман

Мать: не указана

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1955

Дочь: Булавкина Тамара Александровна

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
14.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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