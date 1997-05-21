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Лобанова Ксения Евгеньевна
Лобанова Ксения Евгеньевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
21.05.1997
Пол
Женский
Отец
Лобанов Евгений Константинович
1967 г.р.
Мать
Лобанова Наталья Леонидовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1997
Отец:
Лобанов Евгений Константинович
Мать:
Лобанова Наталья Леонидовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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