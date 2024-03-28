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Чихачев Семен Карпов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1871

Отец: Чихачев Карп Васильев

Мать: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьева

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Чихачева) Елена Семеновна

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Рождение ребёнка
21.10.1917

Сын: Чихачев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Тимофеев Чихачев, Анисия Иродионова Чубакова
Смерть
Неизвестно

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