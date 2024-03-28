Чихачев Семен Карпов
Место рождения
Дата рождения10.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1871
Отец: Чихачев Карп Васильев
Мать: Мария Петрова
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Чихачева) Елена Семеновна
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Рождение ребёнка
21.10.1917
Сын: Чихачев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Восприемники Василий Тимофеев Чихачев, Анисия Иродионова Чубакова
Смерть
Неизвестно