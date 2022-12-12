Акилина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Феодор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно