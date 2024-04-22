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Балашова Светлана Ивановна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

02.02.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1967

Отец: не указан

Мать: Балашова Галина Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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