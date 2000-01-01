Антонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Денисова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Антонова Павла Николаевна
Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
15.01.1911
Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Антонов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна