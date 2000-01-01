Антонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Денисова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Антонова Павла Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Антонов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Антонов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Антонина Федоровна

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