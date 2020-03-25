Макарова Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Инна Владимировна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

25.03.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.03.2020
Москва, город федерального значения Москва
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