Чернев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно
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