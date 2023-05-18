Чернев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно