Лихоносова (Брыкса) Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихоносова (Брыкса) Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихоносов Антон

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Чукавина (Лихоносова) Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Лихоносов Антон

Смерть
1965
Богатиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

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