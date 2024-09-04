Лихоносова (Брыкса) Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихоносов Антон
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Чукавина (Лихоносова) Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Лихоносов Антон
Смерть
1965
Богатиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область