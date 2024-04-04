Михайловская (Рислинг) Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловская (Рислинг) Юлия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Рислинг Яков

Мать: Рислинг Мария Мартыновна

Бракосочетание
1920

Муж: Михайловский Борис Георгиевич

Гальбштадт (Молочанск)
Рождение ребёнка
20.07.1921

Дочь: Консулова Муза Борисовна

Отец ребёнка: Михайловский Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Илиади Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Михайловский Борис Георгиевич

г. Симферополь
Смерть
1982
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское
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