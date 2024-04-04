Михайловская (Рислинг) Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Рислинг Яков
Мать: Рислинг Мария Мартыновна
Бракосочетание
1920
Гальбштадт (Молочанск)
Рождение ребёнка
20.07.1921
Дочь: Консулова Муза Борисовна
Отец ребёнка: Михайловский Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Илиади Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Михайловский Борис Георгиевич
г. Симферополь
Смерть
1982
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское