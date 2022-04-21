Яковлев Артём Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Артём Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2022

Отец: Яковлев Евгений Владимирович

Мать: Яковлева Анастасия Николаевна

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