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Яковлев Артём Евгеньевич
Яковлев Артём Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2022
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Евгений Владимирович
2001 г.р.
Мать
Яковлева Анастасия Николаевна
2002 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2022
Отец:
Яковлев Евгений Владимирович
Мать:
Яковлева Анастасия Николаевна
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