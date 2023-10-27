Жомалдинова Рауза (Роза) Халитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомалдинова Рауза (Роза) Халитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1950

Отец: Мустафин Халит Сафинович

Мать: Люкманова Насимя Сафиновна

Рождение ребёнка
03.06.1972

Дочь: Гусева Дания Хайдаровна

Отец ребёнка: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1978

Дочь: Мараева Гюзель Хайдаровна

Отец ребёнка: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович

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