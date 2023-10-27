Жомалдинова Рауза (Роза) Халитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1950
Рождение ребёнка
03.06.1972
Дочь: Гусева Дания Хайдаровна
Отец ребёнка: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1978
Дочь: Мараева Гюзель Хайдаровна
Отец ребёнка: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович