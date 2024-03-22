(Barshop) Ida
Место рожденияSofievka, Volhynia, Ukraine
Дата рождения09.09.1901
Дата смерти22.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1901
Отец: Barshop Aaron
Мать: (Relder) Eva (Hava)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1918
Рождение ребёнка
08.04.1919
Отец ребёнка: Sanders Elmer Mason «Jerry»
Рождение ребёнка
31.03.1922
Дочь: (Sanders) Vivian May
Отец ребёнка: Sanders Elmer Mason «Jerry»
Бракосочетание
05.12.1942
Муж: Mount Samuel
Место жительства
01.04.1950
Смерть
22.06.1985
Похороны
25.06.1985