(Barshop) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Barshop) Ida

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Место рождения

Sofievka, Volhynia, Ukraine

Дата рождения

09.09.1901

Дата смерти

22.06.1985

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1897 г.р.
1891 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1901

Отец: Barshop Aaron

Мать: (Relder) Eva (Hava)

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1918

Муж: Sanders Elmer Mason «Jerry»

Рождение ребёнка
08.04.1919

Сын: Sanders Stanley Elmer

Отец ребёнка: Sanders Elmer Mason «Jerry»

Рождение ребёнка
31.03.1922

Дочь: (Sanders) Vivian May

Отец ребёнка: Sanders Elmer Mason «Jerry»

Бракосочетание
05.12.1942

Муж: Mount Samuel

Место жительства
01.04.1950
Смерть
22.06.1985
Похороны
25.06.1985

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