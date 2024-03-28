Лебедева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.
Дочь: Ртова Ирина (Александра) Васильевна
Отец ребёнка: Заборников Василий Николаевич
Копановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно