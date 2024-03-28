Лебедева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.

Дочь: Ртова Ирина (Александра) Васильевна

Отец ребёнка: Заборников Василий Николаевич

Копановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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