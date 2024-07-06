Верченко Емельян Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верченко Васса
Военная служба
1899 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
1899 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.
Дочь: Верченко Феодора Емельяновна
Мать ребёнка: Верченко Васса
Смерть
Неизвестно