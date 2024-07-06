Верченко Емельян Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВерченко Емельян Никитич

Верченко Емельян Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верченко Васса

Военная служба
1899 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
1899 ст.
Варваровка, Харківська область
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.

Дочь: Верченко Феодора Емельяновна

Мать ребёнка: Верченко Васса

Варваровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.