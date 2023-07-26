Галиаскарова (Сребнюк) Виктория Анатольевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1987
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1989
Образование
С 01.09.1993 по ?.06.2004
Начальная, средняя и старшая школа | Среднее образование | Школа №1
Работа или профессия
2004
Кассир | ресторан Макдональдс | Набережная
Место жительства
2004
Образование
?.06.2004
Школа номер 1 города Джанкоя, полное среднее образование
Образование
С ?.07.2004 по 2006
Гуманитарный педагогический институт г.Ялта, специальность - учитель математики/информатики, незаконченное высшее | Незаконченное высшее | Ул. Севастопольская, 2-А
Рождение ребёнка
16.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиаскаров Сергей Александрович
Место жительства
2008
Место жительства
2008
Павлоград, Дніпропетровська область
Место жительства
2013
Работа или профессия
2015
Кассир | Магазин "Ева" | Рынок
Работа или профессия
2017
Кассир-продавец | Продуктовый магазин | Ул. Строителей 1
Место жительства
?.06.2020
Работа или профессия
С ?.12.2022
Продавец | Обувной магазин