Галиаскарова (Сребнюк) Виктория Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиаскарова (Сребнюк) Виктория Анатольевна

Место рождения

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

16.03.1987

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1987

Отец: Сребнюк Анатолий Михайлович

Мать: (Самойленко) Елена Владимировна

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1989
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Образование
С 01.09.1993 по ?.06.2004
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Начальная, средняя и старшая школа | Среднее образование | Школа №1
Работа или профессия
2004
Ялта, Ялта, Республика Крым
Кассир | ресторан Макдональдс | Набережная
Место жительства
2004
Ялта, Ялта, Республика Крым
Образование
?.06.2004
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Школа номер 1 города Джанкоя, полное среднее образование
Образование
С ?.07.2004 по 2006
Ялта, Ялта, Республика Крым
Гуманитарный педагогический институт г.Ялта, специальность - учитель математики/информатики, незаконченное высшее | Незаконченное высшее | Ул. Севастопольская, 2-А
Рождение ребёнка
16.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Сергей Александрович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
2008
Киев, Украинская ССР
Место жительства
2008
Павлоград, Дніпропетровська область
Место жительства
2013
Работа или профессия
2015
Украинка, Київська область
Кассир | Магазин "Ева" | Рынок
Работа или профессия
2017
Украинка, Київська область
Кассир-продавец | Продуктовый магазин | Ул. Строителей 1
Место жительства
?.06.2020
Киев, Украинская ССР
Работа или профессия
С ?.12.2022
Продавец | Обувной магазин

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