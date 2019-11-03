Кушнир Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1963

Дата смерти

03.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2019
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