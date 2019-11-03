Кушнир Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1963
Дата смерти03.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2019