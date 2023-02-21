Никишина Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1962
Дочь: Колегова Галина Александровна
Отец ребёнка: Колегов Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.02.1967
Сын: Колегов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Колегов Александр Павлович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно