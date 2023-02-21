Никишина Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1962

Дочь: Колегова Галина Александровна

Отец ребёнка: Колегов Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.02.1967

Сын: Колегов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Колегов Александр Павлович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колегов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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