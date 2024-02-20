Шемигон Павел Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1835
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.11.1871
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Краснокутская Наталья Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.01.1874
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,л-81,зап-3
Рождение ребёнка
30.08.1878
Дочь: Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Рождение ребёнка
?.03.1881
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.09.1882
Дочь: Хевронья Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шемигон Григорий Павлович
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1892
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.08.1912
Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемигон Анна Павловна
Смерть
Неизвестно