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Шемигон Павел Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шемигон Трофим Алексеевич

Мать: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.11.1871

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Краснокутская Наталья Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.01.1874

Сын: Шемигон Михаил Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,л-81,зап-3
Рождение ребёнка
30.08.1878

Дочь: Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Рождение ребёнка
?.03.1881

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Хевронья Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шемигон Григорий Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шемигон Семен Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.08.1912

Сын: Шемигон Трофим Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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