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Горбунов Николай Федоров

Место рождения

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Горбунов Федор Иванов

Мать: Горбунова Настасья

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Варвара

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Горбунов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Горбунова Варвара

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Горбунова Елена Николаева

Мать ребёнка: Горбунова Варвара

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Горбунова Лукерья Николаева

Мать ребёнка: Горбунова Варвара

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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