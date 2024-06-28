Горбунов Николай Федоров
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Горбунов Федор Иванов
Мать: Горбунова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Варвара
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Варвара
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Горбунова Елена Николаева
Мать ребёнка: Горбунова Варвара
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Горбунова Лукерья Николаева
Мать ребёнка: Горбунова Варвара
Смерть
Неизвестно