Юшков Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Сторож Софийского Собора.
Работа или профессия
1817
Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поступил в штат на вакантное место дьячка к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно