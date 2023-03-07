Юшков Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Павел Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сторож Софийского Собора.
Работа или профессия
1817
Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поступил в штат на вакантное место дьячка к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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