Bailey (Mcnamara) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey (Mcnamara) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1853

Муж: Bailey Francis (Frank)

Рождение ребёнка
22.10.1853

Сын: Bailey John Wayne

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

Рождение ребёнка
05.03.1855

Сын: Bailey Patrick

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

Смерть
1855
Рождение ребёнка
09.06.1864

Дочь: Carroll (Bailey) Margaret

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

Рождение ребёнка
12.08.1865

Сын: Bailey Francis C.

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

Рождение ребёнка
01.09.1866

Дочь: Wagner (Bailey) Katherine Ellen

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

Рождение ребёнка
18.05.1868

Сын: Bailey James

Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)

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