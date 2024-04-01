Bailey (Mcnamara) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1853
Рождение ребёнка
22.10.1853
Сын: Bailey John Wayne
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)
Рождение ребёнка
05.03.1855
Сын: Bailey Patrick
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)
Смерть
1855
Рождение ребёнка
09.06.1864
Дочь: Carroll (Bailey) Margaret
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)
Рождение ребёнка
12.08.1865
Сын: Bailey Francis C.
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)
Рождение ребёнка
01.09.1866
Дочь: Wagner (Bailey) Katherine Ellen
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Bailey James
Отец ребёнка: Bailey Francis (Frank)