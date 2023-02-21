Бадин Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадин Виталий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1926

Дата смерти

25.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна

Опалиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1952

Сын: Бадин Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна

Опалиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1955

Сын: Бадин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна

Опалиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадина Александра Федоровна

Смерть
25.04.1970
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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