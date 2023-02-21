Бадин Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1926
Дата смерти25.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
02.08.1952
Сын: Бадин Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
19.02.1955
Сын: Бадин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Бадина Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1970
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область