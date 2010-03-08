Игнатенко Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.2010

Пол

Мужской

Отец

2010 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2010

Отец: Игнатенко Илья Алексеевич

Мать: не указана

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