Шелестов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Шелестов Ефим Александрович
Мать ребёнка: Шелестова Лилия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелестова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Шелестова Лилия Яковлевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область