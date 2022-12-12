Шелестов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелестов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Шелестов Ефим Александрович

Мать ребёнка: Шелестова Лилия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелестова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Шелестова Лилия Яковлевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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