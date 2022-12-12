Михайлов Андрей Витальевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1976
Бракосочетание
23.01.2003
В разводе
Рождение ребёнка
10.11.2005
Сын: Михайлов Степан Сергеевна
Мать ребёнка: Клементьева Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
19.05.2011
Сын: Михайлов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Клементьева Елизавета Сергеевна
Кировск, город Кировск, Мурманская область