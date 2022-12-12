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Михайлов Андрей Витальевич

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Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

10.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1976

Отец: Михайлов Виталий Анатольевич

Мать: Михайлова Людмила Васильевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
23.01.2003

Жена: Клементьева Елизавета Сергеевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
В разводе
Рождение ребёнка
10.11.2005

Сын: Михайлов Степан Сергеевна

Мать ребёнка: Клементьева Елизавета Сергеевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.05.2011

Сын: Михайлов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Клементьева Елизавета Сергеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
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