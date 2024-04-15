Белокур (Иванченко) Марина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур (Иванченко) Марина Никитична

Белокур (Иванченко) Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

19.12.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Дочь: Красуля Феодора Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1879 ст.

Сын: Белокур Климентий Кондратьевич

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1881 ст.

Сын: Белокур Моисей Кондратьевич

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1883 ст.

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Сын: Белокур Антон Кондратьевич

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Белокур Владимир Кондратьевич

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.12.1890 ст.

Сын: Белокур Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1891 ст.

Дочь: Несмашная Лукья Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1894 ст.

Дочь: Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.09.1896 ст.

Дочь: Белокур Надежда Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DT-4?i=216&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Дочь: Улита Кондратьевна

Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZS-7?i=93&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
19.12.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-T?i=409&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.12.1900 ст.
на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close