Белокур (Иванченко) Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти19.12.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Красуля Феодора Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Сын: Белокур Климентий Кондратьевич
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Сын: Белокур Моисей Кондратьевич
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Сын: Белокур Антон Кондратьевич
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Сын: Белокур Владимир Кондратьевич
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Сын: Белокур Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Дочь: Несмашная Лукья Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Дочь: Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Дочь: Белокур Надежда Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич
Дочь: Улита Кондратьевна
Отец ребёнка: Белокур Кондратий Кузьмич