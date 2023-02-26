Кузнецов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1923
Дочь: Вырышева Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
дер. Введёнка, Мишкинского района, Курганской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно