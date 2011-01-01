Бобкова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1926 г.р.
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1933 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Бобков Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
11.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бобков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Бобков Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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