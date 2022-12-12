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Поляков Роберт Викторович
Поляков Роберт Викторович
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
До 1970
Пол
Мужской
Отец
Поляков Виктор Иванович
1941 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1970
Отец:
Поляков Виктор Иванович
Мать: не указана
Рига
, Rīga
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