Крпивенцева (Крашенинникова) Серафима Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Сократовна
Отец ребёнка: Крапивенцев Сократ Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивенцев Юрий Сократович
Отец ребёнка: Крапивенцев Сократ Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Контралёр
Смерть
1999