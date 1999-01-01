Крпивенцева (Крашенинникова) Серафима Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крпивенцева (Крашенинникова) Серафима Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Крашенинников Георгий Семёнович

Мать: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Сократовна

Отец ребёнка: Крапивенцев Сократ Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивенцев Юрий Сократович

Отец ребёнка: Крапивенцев Сократ Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивенцев Сократ Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Контралёр
Смерть
1999
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