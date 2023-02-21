Урсаева Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1982
Сын: Урсаев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Урсаев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урсаев Сергей Иванович