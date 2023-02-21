Полежаева (Епанчина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937
Отец: Епанчин Пётр Васильевич
Мать: Епанчина Мария
Рождение ребёнка
26.04.1962
Сын: Полежаев Владимир
Отец ребёнка: Полежаев Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Образование
Неизвестно
высшее педагогическое
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики и физики
Смерть
Неизвестно