Полежаева (Епанчина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (Епанчина) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: Епанчин Пётр Васильевич

Мать: Епанчина Мария

Рождение ребёнка
26.04.1962

Сын: Полежаев Владимир

Отец ребёнка: Полежаев Владимир Петрович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Владимир Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Полежаев Владимир Петрович

Образование
Неизвестно
высшее педагогическое
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики и физики
Смерть
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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